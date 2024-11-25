Война в Газе в ночь на 25.11.2024: удары по целям на севере и в центре сектора

В ночь на 25 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Интенсивность боевых действий снизилась.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Джабалии и Байт-Лахии, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на севере сектора.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреляла дом семьи Маджар в Нусейрате, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в северной части Нусейрата.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 25 ноября.