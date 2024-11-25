x
25 ноября 2024
|
последняя новость: 06:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 ноября 2024
|
25 ноября 2024
|
последняя новость: 06:31
25 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Война в Газе в ночь на 25.11.2024: удары по целям на севере и в центре сектора

Газа
Война "Железные мечи"
время публикации: 25 ноября 2024 г., 06:00 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 06:05
Война в Газе в ночь на 25.11.2024: удары по целям на севере и в центре сектора
AP Photo/Ohad Zwigenberg

В ночь на 25 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и в центре сектора Газы. Интенсивность боевых действий снизилась.

На севере сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Джабалии и Байт-Лахии, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа атаковали цели на севере сектора.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреляла дом семьи Маджар в Нусейрате, есть раненые; ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в северной части Нусейрата.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 25 ноября.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 ноября 2024

416-й день войны: ЦАХАЛ действует в Газе, Иудее и Самарии. Хронология