Голан: "Нетаниягу преступник, который закончит свои дни в оранжевой одежде заключенного"

В понедельник, 25 ноября, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "Войну в Ливане можно и нужно закончить урегулированием, которое обеспечит безопасность. Правительство стремится к этому урегулированию, однако отказывается от урегулирования в Газе. У этого есть одно объяснение – во главе правительства находится преступник, который пытается скрыться от правосудия".

"Солдаты гибнут, заложники гибнут, преступник продолжает вести войну, – продолжил Голан. – Это правительство как смертельная болезнь, которая распространяется по всему телу. Нетаниягу не сильнее закона, Нетаниягу преступник, который закончит свои дни в оранжевой одежде заключенного".

"Это нелегитимное правительство, и мы должны остановить его как можно скорее. Того, что мы делали до сих пор, было недостаточно... Мы должны найти новые формы борьбы с правительством, которые покажут ему, что время нынешнего правительства истекло", – сказал Яир Голан.

Голан подчеркнул, что свобода действий ЦАХАЛа в Ливане зависит не от текста соглашения, а от смелости лидеров. "Нетаниягу трус, и поэтому мы оказались там, где оказались 7 октября", – резюмировал он.