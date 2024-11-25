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Израиль

Саар: решения МУС "делают неважными все наши разногласия"

Кнессет
МИД
Гидеон Саар
время публикации: 25 ноября 2024 г., 15:09 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 15:16
Саар: решения МУС "делают неважными все наши разногласия"
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 25 ноября, на заседании фракции "Ямин Мамлахти" министр иностранных дел Гидеон Саар заявил: "Ордеры, выданные так называемым Международным судом в Гааге, делают неважными все наши разногласия".

"Надо смотреть в сторону Вашингтона. США, как и мы, вне юрисдикции этого суда (хотя и подписали Римский статут в 2000 году, но отозвали подпись уже в 2002 году – прим.ред.). Я советую всем тем, кто торопится приветствовать решение МУС, не спешить, чтобы не оказаться в офсайде", – сказал Саар.

"Я отправляюсь на этой неделе в Чехию. Эта страна разделяет наши ценности. Я призываю Чехию – не бросайте нас, как бросили западные страны Чехословакию в 1938 году. Стойте с нами плечом к плечу", – продолжил Гидеон Саар.

"О Ливане – экзамен будет в обеспечении строгого выполнения соглашения. Необходимо воспрепятствовать и восстановлению потенциала "Хизбаллы", и деятельности "Хизбаллы" на юге Ливана. Мы не вернемся к 6 октября, будет реакция на любые нарушения. В этом отношении едины все члены правительства", – заверил глава МИДа.

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