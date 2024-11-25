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Израиль

ЦАХАЛ атаковал военные штабы "Хизбаллы" в Дахии на юге Бейрута

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 25 ноября 2024 г., 11:20 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 11:20
ЦАХАЛ атаковал военные штабы "Хизбаллы" в Дахии на юге Бейрута
AP Photo/Bilal Hussein

Боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа, руководствуясь информацией службы военной разведки, атаковали в районе Дахия на юге Бейрута несколько военных штабов террористической организации "Хизбалла".

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, атаки проведены в рамках операции ЦАХАЛа по подавлению возможностей "Хизбаллы" осуществлять различные террористические сценарии против Государства Израиль. ЦАХАЛ продолжает уничтожение объектов террористической инфраструктуры и складов вооружений, которые "Хизбалла" создавала в Дахии на протяжении многих лет.

Все атакованные объекты намеренно были размещены "Хизбаллой" в центре гражданского населения. Перед атакой были приняты различные меры для минимизации вероятности ущерба для гражданских лиц, включая точный сбор информации и предупреждения об эвакуации.

Израиль
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