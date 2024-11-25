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Израиль

На пляже Цук в Тель-Авиве во вторник пройдут учения полиции, будут слышны взрывы

Полиция
время публикации: 25 ноября 2024 г., 11:07 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 11:07
На пляже Цук в Тель-Авиве во вторник пройдут учения полиции, будут слышны взрывы
Itai Ron/Flash90

Во вторник, 26 ноября, с 07:00 до 17:00 полиция Тель-Авивского округа будет проводить учения на северной парковке пляжа Цук (известного также как пляж Мандарин), в рамках учений будут отрабатываться различные сценарии.

Во время учений будут слышны взрывы и стрельба, ожидается интенсивное движение полицейских машин и присутствие крупных сил полиции.

Полиция Израиля и мэрия Тель-Авива обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от посещения зоны учений и следовать указанием полицейских, которые будут регулировать движение в районе учений.

В понедельник в 17:00 до вторника в 20:00 северная парковочная зона на пляже будет закрыта для транспортных средств.

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