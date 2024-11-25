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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов в Сирии по маршрутам переброски оружия "Хизбаллы"

Война с "Хизбаллой"
Сирия
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 ноября 2024 г., 22:28 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 22:28
ЦАХАЛ подтвердил нанесение ударов в Сирии по маршрутам переброски оружия "Хизбаллы"
Ofer Zidon/Flash90

ЦАХАЛ подтвердил появившиеся ранее в сирийских источниках сообщения об ударах израильских ВВС по целям в провинции Хомс, недалеко от границы с Ливаном.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передает, что целями ударов были транспортные маршруты, используемые сирийским режимом для переброски оружия "Хизбалле". Эти удары были частью усилий ЦАХАЛа по уничтожению путей передачи оружия и боеприпасов "Хизбалле" из Сирии, а также подрыву оперативных возможностей "подразделения 4400", отвечающего за переброску оружия.

По данным Сирийского центра по правам человека (SOHR), в результате ударов ВВС ЦАХАЛа в провинции Хомс убиты двое боевиков "Хизбаллы" и пять человек ранены.

Ранее сирийские СМИ передали, что самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по мостам через реку Аль-Аси, в районе города Аль-Кусейр, недалеко от границы с Ливаном. Кроме того, атаке подверглись пограничные контрольно-пропускные пункты.

Израиль
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