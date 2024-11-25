ЦАХАЛ продолжает наносить удары по целям в южном пригороде Бейрута

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о завершении четвертой волны атак на цели в южном пригороде Бейрута.

Удары были нанесены по двум штабам Исполнительного совета "Хизбаллы" и нескольким военным объектам террористической организации. Операция проводилась на основании данных, полученных от разведки.

Исполнительный совет является административным и высшим органом террористической организации "Хизбалла", который отвечает, среди прочего, за восстановление ее военного потенциала на следующий день после войны и занимается обеспечением боевиков. Главой совета был Сафи ад-Дин, двоюродный брат Хасана Насраллы, который должен был заменить его на посту генерального секретаря "Хизбаллы" – его ликвидировали в октябре 2024 года, вскоре после ликвидации Насраллы. "Хизбалла" использует через Исполнительный совет систему здравоохранения и систему образования Ливана для пропаганды своей террористической деятельности.

Военные подчеркивают, что удары наносились с целью подрыва возможностей Исполнительного совета по координации действий боевых подразделений и с тем, чтобы сделать невозможным восстановление военного потенциала "Хизбаллы".

В ЦАХАЛе заявляют: все атакованные объекты намеренно были размещены "Хизбаллой" в центре жилых кварталов. Перед атакой были приняты различные меры для минимизации вероятности ущерба для гражданского населения.

Отметим, что во время публикации этого сообщения пресс-службы ЦАХАЛа, из Ливана начали поступать свидетельства о пятой волне атак в Дахии.