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Израиль

В Иерусалиме автомобиль сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии. Водительница задержана

Мада
ДТП
время публикации: 25 ноября 2024 г., 08:16 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 08:31
В Иерусалиме автомобиль сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 25 ноября в Иерусалиме на улице Султана Сулеймана автомобиль сбил пешехода, мужчину примерно 50 лет.

Пострадавший, который получил тяжелую травму головы, доставлен в больницу "Шаарей Цедек".

Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.

Водительница автомобиля (24 года) бросила машину и скрылась с места происшествия. Однако вскоре она была найдена по месту своей работы в одном из арабских районов Иерусалима и задержана.

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