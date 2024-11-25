В Иерусалиме автомобиль сбил пешехода, пострадавший в тяжелом состоянии. Водительница задержана
время публикации: 25 ноября 2024 г., 08:16 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 08:31
Утром 25 ноября в Иерусалиме на улице Султана Сулеймана автомобиль сбил пешехода, мужчину примерно 50 лет.
Пострадавший, который получил тяжелую травму головы, доставлен в больницу "Шаарей Цедек".
Полиция выясняет обстоятельства этого происшествия.
Водительница автомобиля (24 года) бросила машину и скрылась с места происшествия. Однако вскоре она была найдена по месту своей работы в одном из арабских районов Иерусалима и задержана.