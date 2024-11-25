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Израиль

ЦАХАЛ уничтожил пусковые установки "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 ноября 2024 г., 08:10 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 08:15
ЦАХАЛ уничтожил пусковые установки "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы 91-й дивизии, действующие на юге Ливана, обнаружили и уничтожили несколько пусковых установок, нацеленных на населенные пункты Галилеи. Кроме того, было найдено много оружия, брошенного террористами "Хизбаллы".

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки израильские ВВС атаковали десятки объектов "Хизбаллы" в глубине и на юге Ливана, в том числе штабы, склады оружия и множество пусковых установок, некоторые из которых использовались террористами 24 ноября для обстрелов севера и центра Израиля.

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Источники: ЦАХАЛ полностью контролирует ливанский город Аль-Хиам