ЦАХАЛ уничтожил пусковые установки "Хизбаллы" на юге Ливана

Бойцы 91-й дивизии, действующие на юге Ливана, обнаружили и уничтожили несколько пусковых установок, нацеленных на населенные пункты Галилеи. Кроме того, было найдено много оружия, брошенного террористами "Хизбаллы".

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки израильские ВВС атаковали десятки объектов "Хизбаллы" в глубине и на юге Ливана, в том числе штабы, склады оружия и множество пусковых установок, некоторые из которых использовались террористами 24 ноября для обстрелов севера и центра Израиля.