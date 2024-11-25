Источники: ЦАХАЛ полностью контролирует ливанский город Аль-Хиам
время публикации: 25 ноября 2024 г., 06:31 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 06:36
Ливанские источники сообщают: ЦАХАЛ полностью контролирует город Аль-Хиам (примерно в 5 км от границы с Израилем, на юге Ливана).
При этом в ночь на 25 ноября не поступало сообщений об ударах ЦАХАЛа по целям в Ливане.
Минздрав Ливана объявил: 24 ноября в результате действий ЦАХАЛа на ливанской территории были убиты 84 человека, 213 получили ранения. В общей сложности, с начала войны 3754 убитых, 15626 раненых.
По оценке ЦАХАЛа, 24 ноября "Хизбалла" выпустила по территории Израиля более 250 ракет. Трижды за сутки террористы обстреливали центр Израиля.