Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 25.11.2024: операции в районах Калькилии, Шхема, Туль-Карема

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 25 ноября действовали около Шхема (в Байте), около Туль-Карема (в Куре), в Калькилии и около Калькилии (в Бака аль-Хатабе), около Бейт-Лехема (в Туку), около Хеврона (в Аль-Аррубе).

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 25 ноября.