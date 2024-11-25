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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 25.11.2024: операции в районах Калькилии, Шхема, Туль-Карема

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 25 ноября 2024 г., 06:05 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 06:09
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии 25.11.2024: операции в районах Калькилии, Шхема, Туль-Карема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 25 ноября действовали около Шхема (в Байте), около Туль-Карема (в Куре), в Калькилии и около Калькилии (в Бака аль-Хатабе), около Бейт-Лехема (в Туку), около Хеврона (в Аль-Аррубе).

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 25 ноября.

Израиль
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