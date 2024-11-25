Либерман: "Вырисовывающееся урегулирование с Ливаном – жутко для Израиля"

В понедельник, 25 ноября, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Я считаю, что лидеры Израиля до сих пор в плену старых концепций. Вырисовывающееся урегулирование с Ливаном – это жутко для Израиля".

"Допустим, "Хизбалла" прекратит действовать между Литани и границей Израиля. Но это означает, что они смогут действовать севернее, а мы ничего не сможем сделать. Соглашение не требует от ливанской армии разоружить "Хизбаллу". Без этого через пять лет в них будет 40 тысяч беспилотников. Иран начал восстанавливать военный потенциал "Хизбаллы"", – сказал экс-министр обороны.

"Если не будет зоны безопасности, я говорю жителям севера: вам нечего возвращаться домой", – заявил Либерман.

Лидер НДИ выразил возмущение по поводу решения правительства о продлении призыва резервистов. Он сказал: "Правительство продлило призыв 320 тысяч резервистов до 2 марта. Одновременно продвигают закон об уклонении (харедим) от службы. Наш первый закон будет закон о призыве для всех. Мы отменим статус для учащихся йешив".