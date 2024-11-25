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Израиль

В Иерусалиме несовершеннолетний террорист приговорен к 12 годам тюрьмы

Прокуратура
Террористы
Иерусалим
время публикации: 25 ноября 2024 г., 14:06 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 14:11
В Иерусалиме несовершеннолетний террорист приговорен к 12 годам тюрьмы
AP Photo/Jean-Francois Badias

Окружной суд по делам несовершеннолетних в Иерусалиме приговорил несовершеннолетнего арабского террориста в 12 годам лишения свободы и выплате компенсации пострадавшему.

Речь идет о теракте, совершенном 13 февраля 2023 года: в Старом городе Иерусалима вооруженный ножом 14-летний арабский подросток ранил в спину еврейского юношу и скрылся. Позже террорист был задержан.

Террорист был признан виновным в покушении на убийство и незаконном ношении холодного оружия.

Имя террориста запрещено к публикации, так как ему еще не исполнилось 18 лет.

Израиль
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