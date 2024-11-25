В Иерусалиме несовершеннолетний террорист приговорен к 12 годам тюрьмы

Окружной суд по делам несовершеннолетних в Иерусалиме приговорил несовершеннолетнего арабского террориста в 12 годам лишения свободы и выплате компенсации пострадавшему.

Речь идет о теракте, совершенном 13 февраля 2023 года: в Старом городе Иерусалима вооруженный ножом 14-летний арабский подросток ранил в спину еврейского юношу и скрылся. Позже террорист был задержан.

Террорист был признан виновным в покушении на убийство и незаконном ношении холодного оружия.

Имя террориста запрещено к публикации, так как ему еще не исполнилось 18 лет.