В полиции снят запрет на применение шоковых гранат с близкого расстояния

В полиции отменен запрет на применение шоковых гранат с близкого расстояния во время разгона демонстраций. Об этом сообщил сайт "Мако".

Согласно новым инструкциям, полицейским разрешается использовать шумовые гранаты, если расстояние до демонстрантов составляет не менее метра. Кроме того, для использования светошумовых гранат полицейским больше не надо будет ежегодно проходить специальную подготовку по их метанию.

Инструкции были изменены, чтобы избежать скандалов, подобных тому, что разразился после 1 марта 2023 года, когда сотрудник полиции Меир Свиса бросил в демонстрантов, перекрывавших Аялон, шоковую гранату.

В июле 2024 года отдел по расследованию правонарушений полицейских (МАХАШ) подал в мировой суд Тель-Авива обвинительные заключения против пятерых полицейских, бросивших в марте 2023 года в сторону демонстрантов светошумовые гранаты, при этом нарушив действовавшие на тот момент правила. Один из этих полицейских – майор полиции Меир Свиса.

Несмотря на расследование министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир принял решение назначить Меира Свису начальником отделения полиции южном Тель-Авиве. Юридическая советница правительства назвала это назначение "незаконным".