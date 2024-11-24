СМИ: Израиль дал принципиальное согласие на урегулирование с Ливаном

Израильские СМИ со ссылкой на источники в Ливане, США и Израиле сообщают, что от Иерусалима получено принципиальное согласие на урегулирование с Ливаном.

Согласно сообщениям, специальный посланник США Амос Хохштейн уведомил вечером 24 ноября правительство Ливана о получении положительного ответа от Израиля.

Ранее обозреватель Walla News Барак Равид и 13-й канал израильского телевидения сообщили, что Хохштейн уведомил Нетаниягу, что сложит с себя полномочия посредника, если Израиль в ближайшие дни не согласится на прекращение огня с Ливаном.

При этом 11-й канал израильского телевидения передал в вечернем выпуске новостей, что Биньямин Нетаниягу думает над тем, как сообщить общественности о намечающемся соглашении с Ливаном, чтобы не вызвать недовольство израильтян.