Административные аресты Каца, ордер на Нетаниягу и другие новости. Видео комментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

В этом выпуске: израильская политика в Иудее и Самарии переживает переломный момент. Министр обороны Исраэль Кац отменил практику административных арестов для евреев. Это решение вызывает ожесточенные споры: с одной стороны, его называют шагом к демократии, с другой – критикуют за возможные риски для безопасности.

Тем временем Международный уголовный суд в Гааге издал ордеры на арест Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Это решение вызвало международный резонанс: некоторые страны, включая Германию, отказались его поддерживать, ссылаясь на исторические и правовые причины. Смотрите в нашем новом видео, как последствия этого решения могут повлиять на глобальные политические процессы.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".