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Израиль

На фоне разговоров о перемирии ЦАХАЛ предупредил жителей Дахии о готовящемся ударе

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 ноября 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 18:51
На фоне разговоров о перемирии ЦАХАЛ предупредил жителей Дахии о готовящемся ударе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей кварталов Хбейри и Харет-Хрейк в Дахии, на юге Бейрута, о предстоящих ударах.

На спутниковой карте, приложенной к сообщению, отмечены два объекта "Хизбаллы", по которым в ближайшее время будут нанесены удары.

Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно эвакуироваться из этих зданий и прилегающих к ним строений и отойти от них на расстояние не менее 500 метров", – говорится в сообщении.

Отметим, что вечером 25 ноября появились сообщения о том, что достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой". 26 ноября должен собраться узкий кабинет по вопросам безопасности для обсуждения соглашения.

Израиль
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