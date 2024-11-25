На фоне разговоров о перемирии ЦАХАЛ предупредил жителей Дахии о готовящемся ударе
Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей кварталов Хбейри и Харет-Хрейк в Дахии, на юге Бейрута, о предстоящих ударах.
На спутниковой карте, приложенной к сообщению, отмечены два объекта "Хизбаллы", по которым в ближайшее время будут нанесены удары.
Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно эвакуироваться из этих зданий и прилегающих к ним строений и отойти от них на расстояние не менее 500 метров", – говорится в сообщении.
Отметим, что вечером 25 ноября появились сообщения о том, что достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой". 26 ноября должен собраться узкий кабинет по вопросам безопасности для обсуждения соглашения.
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
الغبيري
حارة حريك
أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/Ysut0feEqU— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 25, 2024