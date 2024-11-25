На фоне разговоров о перемирии ЦАХАЛ предупредил жителей Дахии о готовящемся ударе

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей кварталов Хбейри и Харет-Хрейк в Дахии, на юге Бейрута, о предстоящих ударах.

На спутниковой карте, приложенной к сообщению, отмечены два объекта "Хизбаллы", по которым в ближайшее время будут нанесены удары.

Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно эвакуироваться из этих зданий и прилегающих к ним строений и отойти от них на расстояние не менее 500 метров", – говорится в сообщении.

Отметим, что вечером 25 ноября появились сообщения о том, что достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой". 26 ноября должен собраться узкий кабинет по вопросам безопасности для обсуждения соглашения.