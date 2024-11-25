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Израиль

После семи часов "тишины" Нагария и окрестности подверглись ракетному обстрелу

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 25 ноября 2024 г., 23:32 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 23:50
После семи часов "тишины" сигналы тревоги прозвучали на севере Израиля
Ayal Margolin/Flash90

В 23:29, после семичасового затишья, система раннего предупреждения о ракетных обстрелах была активирована в десятках населенных пунктов на севере.

Сигналы тревоги прозвучали в Нагарии, в поселках Саар, Ханита, Яара, манот, Мецуба, Авдон, Шломи, Бен-Ами, Нетив а-Шаяра и др.

Из Нагарии поступают сообщения о падении в городской черте ракет или обломков ракет.

По данным на 23:49, в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" не поступало сообщений о раненых или пострадавших в результате обстрела.

Информация уточняется.

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