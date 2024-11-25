После семи часов "тишины" Нагария и окрестности подверглись ракетному обстрелу

В 23:29, после семичасового затишья, система раннего предупреждения о ракетных обстрелах была активирована в десятках населенных пунктов на севере.

Сигналы тревоги прозвучали в Нагарии, в поселках Саар, Ханита, Яара, манот, Мецуба, Авдон, Шломи, Бен-Ами, Нетив а-Шаяра и др.

Из Нагарии поступают сообщения о падении в городской черте ракет или обломков ракет.

По данным на 23:49, в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" не поступало сообщений о раненых или пострадавших в результате обстрела.

Информация уточняется.