СМИ: достигнуто соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хизбаллой"

Узкий кабинет по вопросам безопасности соберется 26 ноября, чтобы обсудить соглашение, призванное положить конец военным действиям между Израилем и "Хизбаллой". Информированные израильские и американские источники сообщили порталу Ynet о получении израильского согласия. Отметим, что группировка формально не является стороной соглашения.

Согласно Новостной редакции "Кан"

, в соглашении Израиль и Ливан признают важность Резолюции №1701 Совета безопасности ООН, на юге Ливана носить оружие смогут только ливанские военнослужащие и миротворцы ООН, производство и продажа оружия будет подконтрольно правительству Ливана.

Ливанские власти будут контролировать ввоз в страну оружия. Неподконтрольные правительству мощности по производству оружия будут ликвидированы, будет уничтожена инфраструктура боевиков на юге Ливана.

Израиль в течение недели полностью выведет войска из Ливана. Их сменят подразделения ливанской армии, которые установят контроль над границей и пограничными пунктами. Все вооруженные группировки в южном Ливане должны быть разоружены в 60-дневный срок.

Согласно телеканалу "Аль-Арабия", администрация США уведомила правительство Ливана, что объявление о прекращении огня последует в ближайшие часы. Канал отмечает, что переговоры никак не сказались на интенсивности военных действий – 24 ноября "Хизбалла" выпустила по Израилю 250 ракет, а ЦАХАЛ нанес массированный удар по объектам группировки в Бейруте.