Тревога в Западной и Верхней Галилее: из Ливана было выпущено около 20 ракет, ранен пожилой мужчина
время публикации: 25 ноября 2024 г., 08:35 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 08:59
В 8:35-8:36 25 ноября тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Нагарии, а также в ряде других населенных пунктов Западной и Верхней Галилеи.
ЦАХАЛ сообщает, что из Ливана было выпущено около 20 ракет. Некоторые были сбиты, но зафиксированы и падения ракет на израильской территории.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что в больницу "Галиль" в Нагарии был доставлен мужчина примерно 75 лет, получивший легкое осколочное ранение головы.
Информация уточняется.