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Израиль

Тревога в Западной и Верхней Галилее: из Ливана было выпущено около 20 ракет, ранен пожилой мужчина

Война с "Хизбаллой"
Цева адом
время публикации: 25 ноября 2024 г., 08:35 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 08:59
Тревога в Западной и Верхней Галилее
Yossi Aloni/Flash90

В 8:35-8:36 25 ноября тревога "Цева адом", предупреждающая о ракетном обстреле, прозвучала в Нагарии, а также в ряде других населенных пунктов Западной и Верхней Галилеи.

ЦАХАЛ сообщает, что из Ливана было выпущено около 20 ракет. Некоторые были сбиты, но зафиксированы и падения ракет на израильской территории.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что в больницу "Галиль" в Нагарии был доставлен мужчина примерно 75 лет, получивший легкое осколочное ранение головы.

Информация уточняется.

Израиль
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