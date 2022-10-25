Лица с правом на репатриацию из России, Украины и Беларуси должны получать медицинское страхование в аэропорту

В министерстве алии и интеграции заявляют, что, согласно вступившему недавно в силу распоряжению и в рамках программы экстренной репатриации граждан России, Украины и Беларуси, лица с правом на репатриацию из этих стран должны получать медицинскую страховку сразу после прилета в аэропорт имени Бен-Гуриона и прохождения предварительной проверки документов представителем "Натива".

В пресс-службе министерства подчеркивают, что страховка будет предоставляться в том числе тем лицам с правом на репатриацию, которые приехали до того, как распоряжение вступило в силу.

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Что касается гостиниц, то в понедельник, 24 октября, был завершен тендер, объявленный на предоставление министерству алии и интеграции гостиниц для новых репатриантов. По словам представителя министерства, это означает, что лица с правом на репатриацию и новые репатрианты смогут получать гостиницы на первое время через несколько недель. В пресс-службе министерства повторяют, что в настоящий момент люди, которым негде жить после приезда в Израиль и которые получили предварительное "добро" от консула "Натива" в аэропорту, получат жилье.

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Все это касается тех граждан Украины, России и Беларуси, которые прилетели в Израиль, чтобы поменять уже здесь статус туриста на статус репатрианта, и заявили об этом в аэропорту, где и прошли первоначальную проверку "Натива", а также тех граждан, которые прошли предварительную проверку за границей, подав онлайн-заявку.

Напомним, правительство утвердило программу приема евреев и членов их семей из Украины, России и Беларуси, подготовленный ранее министерством алии и интеграции и министерством финансов, 2 октября. Вскоре после этого министерство финансов заявило, что перевело министерству алии 90 миллионов шекелей на финансирование программы. Пункт программы, касающийся медицинского страхования, вступил в силу только в конце месяца. Гостиницы пока предоставляются только в крайних случаях.

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Отметим, что когда министр финансов и министр алии и интеграции публиковали свою программу, в ней также было указано, что еще до смены статуса туриста на статус репатрианта потенциальные репатрианты получат корзину абсорбции, однако в настоящий момент в канцелярии министерства алии заявляют, что речь идет не о корзине абсорбции, а о помощи со страховой, жильем и другим самым необходимым.

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Пока что в стране продолжают действовать около десяти пунктов приема для желающих сменить статус туриста на статус репатрианта (адреса и телефоны есть на странице экстренной репатриации на сайте министерства алии и интеграции), однако проверка, проведенная нашей редакцией, показала, что в большинстве пунктов можно записаться уже только на январь. В министерстве алии и интеграции во время праздника Суккот нам заявляли, что после праздников будут открыты дополнительные пункты. Пока дополнительные пункты не открыты, однако в пресс-службе министерства утверждают, что уже наняли для этого дополнительных сотрудников и очереди вскоре будут сокращены.

Начиная с 21 сентября, когда Владимиром Путиным была объявлена в России "частичная мобилизация", в Израиль приехали, по данным, полученным нашей редакцией от министерства алии и интеграции, уже не менее 8 тысяч россиян с правом на возвращение. Кроме этого, за этот срок около 30 тысяч граждан России въехали в Израиль в качестве туристов, и среди них наверняка есть люди, которые также намерены сменить здесь свой статус на статус репатрианта, но не заявили об этом на паспортном контроле.