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    В Израиле

    Очереди на декабрь, отсутствие гостиниц и финансовой помощи: как не выполняется программа "экстренной репатриации"

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    Очереди на декабрь, отсутствие гостиниц и финансовой помощи: как не выполняется программа
    Tomer Neuberg/Flash90

    Министерство финансов заявляет, что уже перевело министерству алии 90 миллионов шекелей на финансирование программы по облегчению репатриации для российских, украинских и белорусских евреев и их семей, однако до сих пор ни один из пунктов ранее заявленной главами минфина и министерства алии программы не выполняется.

    Напомним, 2 октября на заседании правительства был утверждён план приема евреев и членов их семей из Украины, России и Беларуси, подготовленный на прошлой неделе министерством алии и интеграции и министерством финансов. Программа рассчитана на граждан Украины, России и Беларуси, подпадающих под Закон о возвращении и намеренных урегулировать свой статус после приезда в Израиль.

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    Согласно программе, еще до того, как граждане этих трех стран сменят в Израиле статус туриста на статус репатрианта, они должны подучить корзину абсорбции, пособие на жизнь, а также помощь с временным жильем.

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    По состоянию на 16 октября ни один из этих пунктов до сих пор не выполняется. Согласно заявлению министерства финансов, в министерстве алии до сих пор не предоставили оперативный план действий по осуществлению этой программы, а в МВД до сих пор не набрали достаточный штат сотрудников для обработки документов новых репатриантов.

    В настоящий момент граждане России, Украины и Беларуси, прилетающие в Израиль с целью репатриации, должны сообщить об этом еще до прохождения паспортного контроля представителю службы "Натив" (в терминале есть указатели). Представитель "Натива" проведет быструю проверку документов, которая должна установить, есть ли у приехавшего перспективы получить статус репатрианта. В том случае, если такие перспективы есть, заявителю должны выдать израильскую сим-карту и предоставить транспорт до его первой точки назначения. Согласно заявленной программе, те потенциальные репатрианты, у которых нет на первое время жилья, должны получить временные гостиницы (как это происходило в первые месяцы войны), однако в настоящий момент гостиницы потенциальным репатриантам не предоставляют. Точнее, в министерстве алии заявляют, что "никто не останется без крыши над головой", однако наша редакция получает множество обращений, противоречащих этим заявлениям.

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    Ни о какой дополнительной финансовой помощи, в частности о корзине абсорбции и о прожиточном минимуме, также речь пока не идет. В стране продолжают действовать около десяти пунктов приема для желающих сменить статус туриста на статус репатрианта (адреса и телефоны есть на странице экстренной репатриации на сайте министерства алии и интеграции), однако проверка, проведенная нашей редакцией, показала, что в большинство пунктов можно записаться уже только на декабрь.

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    В министерстве алии и интеграции нам заявили, что после праздников, возможно, будут открыты дополнительные пункты.

    В министерстве алии также заявляют, что длинные очереди связаны с нехваткой рабочей силы, поскольку в этих пунктах должны одновременно присутствовать представители "Натива", МВД и министерства алии. В любом случае, приезжающие в Израиль в качестве туристов граждане России, Украины и Беларуси пока не могут рассчитывать на быстрое оформление их статуса и получение финансовой помощи на первое время.

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    Однако напомним, что есть еще несколько способов в настоящий момент пройти процесс экстренной репатриации. В частности, возобновлен прием онлайн-заявок на ускоренную репатриацию из России. Еще один вариант существует для российских граждан, выехавших в третьи страны – они могут обратиться в консульство Израиля в любой из этих стран и пройти процедуру проверки консулом "Натива" еще до въезда в Израиль.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 12 Октября 2022
    Министерство алии: гостиницы для репатриантов из России – только в крайних случаях
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 6 Октября 2022
    "Натив" возобновляет прием онлайн-заявок на ускоренную репатриацию из России
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 2 Октября 2022
    Правительство утвердило план приема евреев и их семей из Украины, России и Беларуси
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