СМИ: Ицхак Герцог везет в США доказательства того, что БПЛА, используемые Россией, произведены в Иране

По информации сайта Ynet, президент Израиля Ицхак Герцог в ходе своего визита в США представит доказательства того, что Россия использует в Украине беспилотники иранского производства.

Издание пишет, что это заключение было сделано оборонным ведомством Израиля на основании визуального анализа обнаруженных в Украине обломков беспилотников, которые идентичны тем, что разрабатываются в Иране.

Ynet со ссылкой на источник в канцелярии президента пишет, что во время встреч в Вашингтоне, в том числе с президентом Джо Байденом, Герцог представит фотографии беспилотников класса Shahed-136, подготовленных к запуску в рамках учений, проводившихся Ираном в декабре 2021 года, а также фотографии из Украины, на которых можно увидеть, что разбившиеся там беспилотники принадлежат к тому же классу.

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25 октября президент Израиля Ицхак Герцог отправился с официальным визитом в США по приглашению президента Джо Байдена. Это первый официальный визит Герцога в США с момента вступления в должность президента.

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В США Герцог встретится с президентом Байденом, государственным секретарем Энтони Блинкеном, советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, главой Демократического большинства в Конгрессе Нэнси Пелосси. Глава государства побеседует также с главами некоторых еврейских общин в США.

Перед отлетом Герцог сказал, что переговоры будут касаться изменений в регионе. В частности, речь пойдет о соглашении с Ливаном, о развитии "соглашений Авраама" и об иранской ядерной угрозе.

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В том, что Герцог представит выводы израильских военных по поводу иранского "происхождения" беспилотников, используемых против украинцев армией РФ, нет ничего сенсационного. Украинские военные, как и многие западные специалисты, давно идентифицировали и барражирующие боеприпасы Shahed-136 (в российской версии "Герань-2"), и Shahed-131 ("Герань-1"), и Mohajer-6, который используется российскими войсками для наведения беспилотников-камикадзе. Начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов на этой неделе детально об этом говорил в интервью "Украинской Правде". Тем не менее, участие Израиля в этом процессе "идентификации" имеет политическое значение.