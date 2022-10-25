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    В Израиле

    СМИ: Ицхак Герцог везет в США доказательства того, что БПЛА, используемые Россией, произведены в Иране

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    СМИ: Ицхак Герцог везет в США доказательства того, что БПЛА, используемые Россией, произведены в Иране
    Debbie Hill/Pool via AP     СМИ: Ицхак Герцог везет в США доказательства того, что БПЛА, используемые Россией, произведены в Иране
    Ukrainian military's Strategic Communications Directorate via AP, File

    По информации сайта Ynet, президент Израиля Ицхак Герцог в ходе своего визита в США представит доказательства того, что Россия использует в Украине беспилотники иранского производства.

    Издание пишет, что это заключение было сделано оборонным ведомством Израиля на основании визуального анализа обнаруженных в Украине обломков беспилотников, которые идентичны тем, что разрабатываются в Иране.

    Ynet со ссылкой на источник в канцелярии президента пишет, что во время встреч в Вашингтоне, в том числе с президентом Джо Байденом, Герцог представит фотографии беспилотников класса Shahed-136, подготовленных к запуску в рамках учений, проводившихся Ираном в декабре 2021 года, а также фотографии из Украины, на которых можно увидеть, что разбившиеся там беспилотники принадлежат к тому же классу.

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    25 октября президент Израиля Ицхак Герцог отправился с официальным визитом в США по приглашению президента Джо Байдена. Это первый официальный визит Герцога в США с момента вступления в должность президента.

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    В США Герцог встретится с президентом Байденом, государственным секретарем Энтони Блинкеном, советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном, главой Демократического большинства в Конгрессе Нэнси Пелосси. Глава государства побеседует также с главами некоторых еврейских общин в США.

    Перед отлетом Герцог сказал, что переговоры будут касаться изменений в регионе. В частности, речь пойдет о соглашении с Ливаном, о развитии "соглашений Авраама" и об иранской ядерной угрозе.

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    В том, что Герцог представит выводы израильских военных по поводу иранского "происхождения" беспилотников, используемых против украинцев армией РФ, нет ничего сенсационного. Украинские военные, как и многие западные специалисты, давно идентифицировали и барражирующие боеприпасы Shahed-136 (в российской версии "Герань-2"), и Shahed-131 ("Герань-1"), и Mohajer-6, который используется российскими войсками для наведения беспилотников-камикадзе. Начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов на этой неделе детально об этом говорил в интервью "Украинской Правде". Тем не менее, участие Израиля в этом процессе "идентификации" имеет политическое значение.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 Октября 2022
    Начальник ГУР МО Украины: две трети иранских "шахедов", запускаемых российскими военными, удается сбить
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 24 Октября 2022
    NYT: Израиль предоставил Украине разведданные, полезные для борьбы с иранскими беспилотниками
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