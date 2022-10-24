NYT: Израиль предоставил Украине разведданные, полезные для борьбы с иранскими беспилотниками

Американское издание The New York Times пишет со ссылкой на некого украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, что Израиль предоставил Украине разведданные, полезные для борьбы с иранскими беспилотниками.

Официально эта информация не подтверждена.

При этом в публикации NYT приводятся слова советника министра обороны Украины Юрия Сака, который считает, что Израиль, отказываясь более активно помогать украинским военным противостоять иранским беспилотникам, лишает себя возможности отточить тактику борьбы с этой угрозой.

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Отметим, что еще 12 октября газета The New York Times писала со ссылкой на высокопоставленный украинский источник, что правительство Израиля согласилось на передачу Украине секретных разведывательных данных о задействуемых Россией беспилотных летательных аппаратов иранского производства. Помимо этого, частная израильская компания снабжает Украину спутниковыми снимками позиций российских войск, говорилось в публикации.

Еще в сентябре издание Axios сообщало, что Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведывательной информацией о военной помощи, которую Иран оказывает России. В первую очередь Киев интересовали беспилотные летательные аппараты иранского производства.

Ранее сообщалось, что Иран поставил России сотни или даже тысячи БПЛА, в том числе "дронов-камикадзе" Shahed-136, которые получили название "Герань-2". Кроме того, в Украине были замечены иранские беспилотники Shahed-131 ("Герань-1") и Mohajer-6. Ожидаются поставки из Ирана в РФ дронов-камикадзе Arash-2 и баллистических ракет малого радиуса действия Fateh-110 и Zolfaghar.

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