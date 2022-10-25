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    В Израиле

    "Калькалист" опубликовал результаты опроса среди русскоязычных избирателей. Сравнение с данными опроса NEWSru.co.il

    время публикации: | последнее обновление:
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    Flash90/Yonatan Sindel/Olivier Fitoussi/Avshalom Sassoni

    На сайте газеты "Калькалист" во вторник, 25 октября, опубликованы результаты опроса, предоставленные общественным активистом Алексом Тенцером и председателем общественной организации "Лобби миллиона" Алекс Риф. В публикации (автор: Шахар Илан) сказано, что по их заказу был проведен предвыборный опрос среди русскоязычных израильтян.

    Количество респондентов и метод проведения опроса в публикации не указаны. Сообщается, что опрос был проведен и проанализирован компанией "Сфинкс".

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    В статье приводятся следующие данные о результатах опроса: примерно 30% русскоязычных израильтян отдают свои голоса "Ликуду" и примерно 30% отдают свои голоса партии "Наш дом Израиль". Немногим менее получает "Еш Атид" (процентные данные в публикации не указаны). 10% не определились со своими предпочтениями. Отмечается также, что среди детей русскоязычных репатриантов по 13% получают партия "Ционут Датит" и НДИ.

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    Исходя из предположения, что голоса русскоязычных избиратели сегодня влияют на получение 16 из 120 депутатских мандатов, в статье говорится, что "русские голоса" дают по 4,5 мандата "Ликуду" и НДИ, 3,5 мандата – "Еш Атид", 1,5 мандата – "Махане Мамлахти". Упоминается и том, что русскоязычные избиратели обычно менее активны, чем средний израильский избиратель на выборах, а потому оценка в 16 мандатов может быть завышенной.

    Алекс Риф отмечает, что, в отличие от НДИ и "Еш Атид", кампания "Ликуда" практически не заметна среди русскоязычных.

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    В статье упоминается о примерно 40 тысячах новых репатриантов из России и Украины, недавно прибывших в Израиль. Профессор Тамар Герман из Института демократии считает, что многие из них не пойдут на выборы.

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    Автор публикации также говорит о том, что НДИ, опираясь на 4-4,5 "русских" мандата, может рассчитывать на этих выборах на 6-7 мандатов благодаря жесткой предвыборной риторике против ультраортодоксального сектора. Однако Алекс Тенцер полагает, что отсутствие договора об остаточных голосах с какой-либо другой партией может стоить НДИ недобора одного мандата.

    Похожие результаты опросов NEWSru.co.il

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    Отметим, что результаты опроса, приводимые в публикации издания "Калькалист", очень похожи на результаты опроса, который проводился на сайте NEWSru.co.il 12-14 октября. Наш опрос показал, что НДИ получает 27% голосов русскоязычных избирателей, "Ликуд" – 25%, "Еш Атид" – 22%. По оценке редакции NEWSru.co.il, с учетом численности русскоязычных избирателей в Израиле (около 750 тысяч) и их процентного отношения к общему числу избирателей (около 12%), если явка на выборах будет равной средней по стране (примерно две трети), то голоса русскоязычных избирателей определяют примерно 14 мандатов. Если исходить из того, что голосование на сайте NEWSru.co.il является показательным для русскоязычных избирателей в целом, то НДИ получает 4 "русских мандата", "Ликуд" – 4, "Еш Атид" – 3. Также почти один целый такой мандат получает блок "Ционут Датит"-"Оцма Иегудит". Единственное отличие нашей оценки от оценки, приводимой в публикации "Калькалиста", состоит в том, что наш опрос никоим образом не показывает "1,5 русских мандата" у партии "Махане Мамлахти", которая получила лишь 3% голосов наших читателей.

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    Отметим, что два наших последних предвыборных опроса показали, что среди молодых русскоязычных (30 лет или младше) наиболее популярной является партия "Еш Атид", получающая около трети голосов этой категории избирателей, а партии "Ликуд", НДИ и "Ционут Датит" получают примерно равное число голосов (не более 15%).

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 Октября 2022
    Итоги опроса NEWSru.co.il: НДИ и "Ликуд" набирают примерно равное число голосов, но Нетаниягу проигрывает Лапиду
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