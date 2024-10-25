ВВС ЦАХАЛа атаковали в Бейруте несколько оперативных штабов "Хизбаллы"

В ночь на пятницу, 25 октября, истребители ВВС ЦАХАЛа под четким руководством военной разведки атаковали в Бейруте несколько оперативных штабов "Хизбаллы" и принадлежащих ей объектов по производству вооружения.

Все цели были расположены под гражданскими зданиями или внутри них. Это еще один пример использования "Хизбаллой" ливанских граждан в качестве живого щита.

Перед атакой ЦАХАЛ принял специальные меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, в частности, жители районов, где находились объекты "Хизбаллы", были заранее предупреждены об атаке.