x
25 октября 2024
|
последняя новость: 16:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 октября 2024
|
25 октября 2024
|
последняя новость: 16:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ВВС ЦАХАЛа атаковали в Бейруте несколько оперативных штабов "Хизбаллы"

время публикации: 25 октября 2024 г., 16:34 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 16:34

В ночь на пятницу, 25 октября, истребители ВВС ЦАХАЛа под четким руководством военной разведки атаковали в Бейруте несколько оперативных штабов "Хизбаллы" и принадлежащих ей объектов по производству вооружения.

Все цели были расположены под гражданскими зданиями или внутри них. Это еще один пример использования "Хизбаллой" ливанских граждан в качестве живого щита.

Перед атакой ЦАХАЛ принял специальные меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, в частности, жители районов, где находились объекты "Хизбаллы", были заранее предупреждены об атаке.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook