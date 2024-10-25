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Израиль

Пресс-служба МАДА: уточненные данные о раненых в деревне Маджд аль-Крум

время публикации: 25 октября 2024 г., 16:06 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 16:16
Пресс-служба МАДА: уточненные данные о раненых в деревне Маджд аль-Крум
Пресс-служба МАДА

Генеральный директор службы скорой медицинской помощи "Маген Давид Адом" Эли Бин сообщил, что в результате падения ракеты в деревне Маджд аль-Крум пострадали девять человек, получивших осколочные ранения.

Состояние трех раненых (двух молодых мужчин и женщины) оценивается как критическое, одного (это пожилой мужчина в возрасте примерно 80 лет) – как тяжелое, двое раненых в состоянии средней тяжести, еще трое ранены легко.

Пять человек нуждались в помощи в связи с шоковым состоянием. Бригады МАДА доставили раненых в медицинский центр в Нагарии.

По имеющимся данным, ракета попала в здание, где располагался спортивный зал.

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