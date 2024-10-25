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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 25.10.2024: активизирована операция на юге сектора

время публикации: 25 октября 2024 г., 06:10 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 06:12
Действия ЦАХАЛа в Газе в ночь на 25.10.2024: активизирована операция на юге сектора
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 25 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере и юге сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа заметно активизировались в южной части сектора.

На севере сектора: артиллерия и танки ЦАХАЛа обстреливали цели в северной части сектора.

На юге сектора: ЦАХАЛ начал операцию в квартале Аль-Манара в Хан-Юнисе, местные жители сообщали, что в операции задействованы танки и бронетранспортеры; сообщалось о не менее трех погибших в результате обстрела района Маан к востоку от Хан-Юниса; ЦАХАЛ обстреливал цели к северо-востоку от Рафаха; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом около мечети Аль-Фарук в районе Кизан ан-Наджар, к югу от Хан-Юниса, есть убитые и раненые; ЦАХАЛ нанес удар по цели к юго-западу от Хан-Юниса, в зоне для перемещенных лиц, есть убитые и раненые; источники в Газе утверждали, что в районе Хан-Юниса израильские военные обстреляли машину "скорой помощи".

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 25 октября.

Израиль
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