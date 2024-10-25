Ливанские источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в Бейруте, около границы с Сирией и на юге страны

В ночь на 25 октября ВВС ЦАХАЛа нанесли множество ударов по целям в Ливане – в Бейруте, около границы с Сирией и на юге страны.

В Бейруте были атакованы цели в районах Шуэйфат, Амрусия, Харет Хрейк, Аль-Джамус, Сан-Терез, Бурдж аль-Баражнэ, Хадат. Было несколько волн атак, в ходе которых по целям израильские ВВС выпустили десятки ракет и авиабомб.

Была атакована цель в районе Маснаа, на границе между Ливаном и Сирией.

Ливанские источники также сообщали, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Хасбайе, на юге Ливана, примерно в 8 км от границы с Израилем. Заявлено, что в результате этой атаки есть убитые и раненые среди ливанских журналистов, фотографов и "технического персонала".