Жителю Хайфы предъявлены обвинения в убийстве матери
время публикации: 25 октября 2024 г., 09:42 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 09:47
19-летнему жителю Хайфы предъявлены обвинения в том, что 23 сентября этого года он ножом убил свою мать – Амаль Хури (примерно 40 лет) – и скрылся с места происшествия.
Подозреваемый был задержан через несколько часов после убийства. Следствие установило, что причиной убийства стал семейный конфликт.
Суд продлил срок содержания обвиняемого под стражей до вынесения приговора.