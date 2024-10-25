Жителю Хайфы предъявлены обвинения в убийстве матери

19-летнему жителю Хайфы предъявлены обвинения в том, что 23 сентября этого года он ножом убил свою мать – Амаль Хури (примерно 40 лет) – и скрылся с места происшествия.

Подозреваемый был задержан через несколько часов после убийства. Следствие установило, что причиной убийства стал семейный конфликт.

Суд продлил срок содержания обвиняемого под стражей до вынесения приговора.