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Израиль

Жителю Хайфы предъявлены обвинения в убийстве матери

время публикации: 25 октября 2024 г., 09:42 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 09:47
Жителю Хайфы предъявлены обвинения в убийстве матери
Пресс-служба полиции Израиля

19-летнему жителю Хайфы предъявлены обвинения в том, что 23 сентября этого года он ножом убил свою мать – Амаль Хури (примерно 40 лет) – и скрылся с места происшествия.

Подозреваемый был задержан через несколько часов после убийства. Следствие установило, что причиной убийства стал семейный конфликт.

Суд продлил срок содержания обвиняемого под стражей до вынесения приговора.

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