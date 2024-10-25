Ночью около границы Газы были задержаны граждане Израиля

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 25 октября несколько граждан Израиля попытались перейти границу в районе КПП "Эрез" и войти на территорию сектора Газы.

Нарушители были задержаны и переданы представителям полиции.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что эти граждане не успели пройти на территорию сектора Газы, однако даже приближение к границе опасно и мешает действиям военных.