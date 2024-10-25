x
25 октября 2024
|
последняя новость: 09:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 октября 2024
|
25 октября 2024
|
последняя новость: 09:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ночью около границы Газы были задержаны граждане Израиля

время публикации: 25 октября 2024 г., 08:57 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 09:05
Ночью около границы Газы были задержаны граждане Израиля
Chaim Goldberg/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 25 октября несколько граждан Израиля попытались перейти границу в районе КПП "Эрез" и войти на территорию сектора Газы.

Нарушители были задержаны и переданы представителям полиции.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что эти граждане не успели пройти на территорию сектора Газы, однако даже приближение к границе опасно и мешает действиям военных.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook