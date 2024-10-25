На юге Ливана в результате удара ЦАХАЛа убиты сотрудники телеканалов, связанных с "Хизбаллой"

Ливанские источники сообщают, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа по дому, где находились журналисты, в Хасбайе, на юге Ливана (около 8 км от границы Израиля), были убиты оператор телеканала "Аль-Манар" Уисам Касем, оператор телеканала "Аль-Маядин" Гасан Наджар и технический специалист телеканала "Аль-Маядин" Мухаммад Реда, кроме были ранены другие "журналисты арабских и международных СМИ".

Информация передана телеканалами "Аль-Манар" и "Аль-Маядин". Первый является информационно-пропагандистской структурой "Хизбаллы". Второй ассоциирован с "Хизбаллой".

Корреспондент ливанского телеканала "Аль-Джадид" Мухаммад Фархат, находившийся на месте в момент атаки, заявил, что журналисты перебрались в Хасбайю из Марджаюна, где идут бои. По его словам, удар был нанесен около 3 часов ночи, когда все спали.

ЦАХАЛ пока эти сведения не комментирует.