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Израиль

В боях на севере сектора Газы погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа

время публикации: 25 октября 2024 г., 16:38 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 16:49

Разрешено к публикации: в боях на севере сектора Газы погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа.

Капитан Барак Израиль Саган, 22 года, из Петах-Тиквы, боец 196-го учебного батальона "Shahak" для подготовки командиров танковых экипажей (командир курса) 460-й бронетанковой бригады "Бней Ор".

Сержант Идо Бен Цви, 21 год, из Шомрата, боец 196-го учебного батальона "Shahak" для подготовки командиров танковых экипажей 460-й бронетанковой бригады "Бней Ор".

Сержант Гилель Элиягу Овадия, 22 года, из Иерусалима, боец 196-го учебного батальона "Shahak" для подготовки командиров танковых экипажей 460-й бронетанковой бригады "Бней Ор".

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