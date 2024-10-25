Разрешено к публикации: в боях на севере сектора Газы погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа.

Капитан Барак Израиль Саган, 22 года, из Петах-Тиквы, боец 196-го учебного батальона "Shahak" для подготовки командиров танковых экипажей (командир курса) 460-й бронетанковой бригады "Бней Ор".

Сержант Идо Бен Цви, 21 год, из Шомрата, боец 196-го учебного батальона "Shahak" для подготовки командиров танковых экипажей 460-й бронетанковой бригады "Бней Ор".

Сержант Гилель Элиягу Овадия, 22 года, из Иерусалима, боец 196-го учебного батальона "Shahak" для подготовки командиров танковых экипажей 460-й бронетанковой бригады "Бней Ор".