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Израиль

ЦАХАЛ атаковал пограничный переезд Джозайя на границе Ливана и Сирии. Видео

время публикации: 25 октября 2024 г., 13:21 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 13:26
ЦАХАЛ атаковал пограничный переезд Джозайя на границе Ливана и Сирии. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на пятницу истребители ВВС ЦАХАЛа, основываясь на точной разведывательной информации, нанесли удар по террористическим инфраструктурам "Хизбаллы" на пограничном переезде "Джозайя" на севере долины Бекаа.

По информации израильских спецслужб, в ближайшее время "Хизбалла" планировала переправку оружия через КПП "Джозайя", который контролируется сирийским режимом и управляется вооруженными силами Сирии.

Оружие предназначено для так называемого "подразделения 4400" "Хизбаллы", которое отвечает за переброску оружия и финансовых средств от Ирана на нужды террористов.

ЦАХАЛ продолжит усилия по предотвращению поставок оружия террористической организации "Хизбалла" и призывает сирийские и ливанские власти предотвратить использование гражданских пограничных переходов в террористических целях.

Израиль
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