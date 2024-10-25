ЦАХАЛ атаковал пограничный переезд Джозайя на границе Ливана и Сирии. Видео

В ночь на пятницу истребители ВВС ЦАХАЛа, основываясь на точной разведывательной информации, нанесли удар по террористическим инфраструктурам "Хизбаллы" на пограничном переезде "Джозайя" на севере долины Бекаа.

По информации израильских спецслужб, в ближайшее время "Хизбалла" планировала переправку оружия через КПП "Джозайя", который контролируется сирийским режимом и управляется вооруженными силами Сирии.

Оружие предназначено для так называемого "подразделения 4400" "Хизбаллы", которое отвечает за переброску оружия и финансовых средств от Ирана на нужды террористов.

ЦАХАЛ продолжит усилия по предотвращению поставок оружия террористической организации "Хизбалла" и призывает сирийские и ливанские власти предотвратить использование гражданских пограничных переходов в террористических целях.