"Аль-Ахбар": Хохштейн предложил установить международный контроль над границами Ливана

Специальный посланник администрации США Амос Хохштейн провел в Бейруте переговоры с премьер-министром Ливана Наджибом Микати и главой парламента Наби Берри. Целью его миссии было создание условий для прекращения огня между Израилем и "Хизбаллой".

Согласно ливанской газете "Аль-Ахбар", связанной с "Хизбаллой", посланник предложил ввести далеко идущие поправки к резолюции №1701 Совета безопасности ООН, положившей конец Второй Ливанской войне. Утверждается, что американское предложение согласовано с Израилем.

Согласно публикации, предложение включает распространение зоны присутствия международных наблюдателей на северный берег реки Литани, увеличение численности UNIFIL и подразделений ливанской армии в приграничном регионе.

Миротворцы ООН должны получить полномочия досматривать любые объекты, вызвавшие подозрения в хранении или перевозке оружия, включая дома и транспорт, а также проводить внезапные проверки – без предварительного согласования с ливанскими властями.

Международные силы должны наблюдать за береговой линией Ливана, устраивать проверки в портах. Диспетчеры ООН будут направлены в Международный аэропорт Бейрута. Под контроль предлагается взять и ливано-сирийскую границу.

Ливанские собеседники Хохштейна заявили ему, что резолюция №1701 ясна и не нуждается в поправках. Отметим, что эта резолюция предусматривает отход боевиков "Хизбаллы" от границы. Это условие нарушалось с согласия ливанского правительства и при полном попустительстве UNIFIL.