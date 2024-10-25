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Израиль

В ходе последнего обстрела из Ливана по северу Израиля было выпущено не менее 30 ракет

время публикации: 25 октября 2024 г., 15:41 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 15:57
В ходе последнего обстрела из Ливана по северу Израиля было выпущено не менее 30 ракет
Michael Giladi/Flash90

В ходе последнего обстрела из Ливана по северу Израиля было выпущено не менее 30 ракет, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. Часть из них была сбита, часть упала на израильской территории.

По данным МАДА, в деревне Маджд аль-Крум осколочные ранения получили три человека. Двое раненых (в возрасте около 20 лет) находятся в критическом состоянии, им проводится реанимация, еще один пострадавший, мужчина в возрасте около 80 лет, в тяжелом состоянии.

Израиль
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МАДА: в деревне Маджд аль-Крум осколочные ранения получили три человека