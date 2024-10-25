В Ливане ликвидирован полевой командир подразделения "Радуан". Видео

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что силами 91-й дивизии и ВВС был ликвидирован командир сектора Айтарун в подразделении "Радуан" террористической организации "Хизбалла" Аббас Аднан Масалем.

За последние сутки самолеты ВВС атаковали более 200 объектов "Хизбаллы" в Ливане. Силы 146-й дивизии уничтожили более 50 объектов инфраструктуры террора, включая противотанковые позиции.

Кроме того, силы 98-й дивизии уничтожили засаду, которую им готовили террористы, включая готовые к пуску противотанковые ракеты.