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Израиль

В Ливане ликвидирован полевой командир подразделения "Радуан". Видео

время публикации: 25 октября 2024 г., 07:33 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 07:39
В Ливане ликвидирован полевой командир подразделения "Радуан". Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что силами 91-й дивизии и ВВС был ликвидирован командир сектора Айтарун в подразделении "Радуан" террористической организации "Хизбалла" Аббас Аднан Масалем.

За последние сутки самолеты ВВС атаковали более 200 объектов "Хизбаллы" в Ливане. Силы 146-й дивизии уничтожили более 50 объектов инфраструктуры террора, включая противотанковые позиции.

Кроме того, силы 98-й дивизии уничтожили засаду, которую им готовили террористы, включая готовые к пуску противотанковые ракеты.

Израиль
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