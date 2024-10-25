В Ливане ликвидирован полевой командир подразделения "Радуан". Видео
время публикации: 25 октября 2024 г., 07:33 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 07:39
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что силами 91-й дивизии и ВВС был ликвидирован командир сектора Айтарун в подразделении "Радуан" террористической организации "Хизбалла" Аббас Аднан Масалем.
За последние сутки самолеты ВВС атаковали более 200 объектов "Хизбаллы" в Ливане. Силы 146-й дивизии уничтожили более 50 объектов инфраструктуры террора, включая противотанковые позиции.
Кроме того, силы 98-й дивизии уничтожили засаду, которую им готовили террористы, включая готовые к пуску противотанковые ракеты.
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