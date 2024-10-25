Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 25.10.2024: операции в Калькилии и около Шхема
время публикации: 25 октября 2024 г., 06:15 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 06:21
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 25 октября действовали в Калькилии, около Шхема (в Байт-Фурике, Хауаре), около Иерусалима (в Каландии, Анате).
Происходили столкновения.
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 25 октября.
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