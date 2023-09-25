Йом Кипур глазами парамедиков: бригады МАДА оказали помощь более чем 3000 человек

Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что за последние 25 часов, которые продолжался Йом Кипур, парамедики МАДА оказали помощь 3025 израильтянам в разных частях страны.

2069 человек были доставлены в больницы. 295 человек потеряли сознание из-за обезвоживания и поста, которого в Йом Кипур придерживаются соблюдающие традиции евреи.

Парамедики оказали помощь 307 любителям катания на велосипедах, скутерах и роликовых коньках, получившим травмы. Один человек был травмирован тяжело, пятеро получили травмы средней тяжести, 301 – легкие.

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37 человек получили ранения и травмы в результате инцидентов с применением насилия. Двое из получивших ранения (жители Тайбе и Кабула) скончались в больницах; трое находятся в тяжелом состоянии, четверо в среднем, остальные в легком.

В дорожно-транспортных происшествиях по всей стране пострадали 34 человека, в том числе велосипедист (мужчина примерно 40 лет, гражданин Китая), который получил травмы средней тяжести. Среди пострадавших – 33 несовершеннолетних.

За время поста Йом Кипур в больницы были доставлены 170 рожениц.

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