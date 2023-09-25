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    В Израиле

    Йом Кипур глазами парамедиков: бригады МАДА оказали помощь более чем 3000 человек

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    Йом Кипур глазами парамедиков: бригады МАДА оказали помощь более чем 3000 человек
    Noam Revkin Fenton/Flash90

    Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщили, что за последние 25 часов, которые продолжался Йом Кипур, парамедики МАДА оказали помощь 3025 израильтянам в разных частях страны.

    2069 человек были доставлены в больницы. 295 человек потеряли сознание из-за обезвоживания и поста, которого в Йом Кипур придерживаются соблюдающие традиции евреи.

    Парамедики оказали помощь 307 любителям катания на велосипедах, скутерах и роликовых коньках, получившим травмы. Один человек был травмирован тяжело, пятеро получили травмы средней тяжести, 301 – легкие.

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    37 человек получили ранения и травмы в результате инцидентов с применением насилия. Двое из получивших ранения (жители Тайбе и Кабула) скончались в больницах; трое находятся в тяжелом состоянии, четверо в среднем, остальные в легком.

    В дорожно-транспортных происшествиях по всей стране пострадали 34 человека, в том числе велосипедист (мужчина примерно 40 лет, гражданин Китая), который получил травмы средней тяжести. Среди пострадавших – 33 несовершеннолетних.

    За время поста Йом Кипур в больницы были доставлены 170 рожениц.

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