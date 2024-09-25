"Кешет": в правительстве критикуют Нетаниягу за решение лететь в США

В правительстве критикуют решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу отправиться на сессию Генеральной ассамблеи ООН.

Как сообщалось ранее, Нетаниягу отправится в США в четверг, 26 сентября, и вернется в Израиль сразу после исхода шабата.

Телеканал "Кешет" цитирует слова высокопоставленного министра в правительстве Израиля, который подверг резкой критике решение Нетаниягу отправиться за рубеж в разгар войны. Министр, чье имя не называется, назвал это решение безответственным и недостойным. "В такое время можно было бы передать полномочия выступить в ООН кому-то другому, например министру иностранных дел или послу Израиля в США", - заявил министр.

Ранее канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщила, что глава правительства вылетит в четверг, 26 сентября, в Нью-Йорк для выступления на ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Согласно сообщению, Нетаниягу пробудет в США до исхода субботы, после чего вернется в Израиль.

В течение дня 25 сентября он проведет совещание с руководством оборонных структур для обсуждения планов дальнейших действий против "Хизбаллы" в Ливане.