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Израиль

Нетаниягу улетит в США на генассамблею ООН

время публикации: 25 сентября 2024 г., 07:46 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 07:46
Нетаниягу улетит в США на генассамблею ООН
Flash90/Marc Israel Sellem/Pool

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщила, что глава правительства вылетит в четверг, 26 сентября, в Нью-Йорк для выступления на ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Согласно сообщению, Нетаниягу пробудет в США до исхода субботы, после чего вернется в Израиль.

Сегодня в течение дня он проведет совещание с руководством оборонных структур для обсуждения планов дальнейших действий против "Хизбаллы" в Ливане.

Израиль
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