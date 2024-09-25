Нетаниягу улетит в США на генассамблею ООН

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу сообщила, что глава правительства вылетит в четверг, 26 сентября, в Нью-Йорк для выступления на ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Согласно сообщению, Нетаниягу пробудет в США до исхода субботы, после чего вернется в Израиль.

Сегодня в течение дня он проведет совещание с руководством оборонных структур для обсуждения планов дальнейших действий против "Хизбаллы" в Ливане.