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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 25 сентября: удары по целям в секторе

время публикации: 25 сентября 2024 г., 06:11 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 06:15
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 25 сентября: удары по целям в секторе
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 25 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Интенсивность боевых действий в Газе невысокая.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в районе Аль-Кара аль-Хамиса в Байт-Лахии, есть убитый и раненые.

В центре сектора: один человек был убит и несколько были ранены в результате обстрела целей к западу от Нусейрата.

На юге сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому в районе Ан-Наср, северо-восточней Рафаха, не менее шести убитых.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 25 сентября.

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