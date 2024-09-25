Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 25 сентября, будет жарко, температура еще немного повысится и будет выше среднесезонной, особенно в восточных районах страны. Переменная облачность. Во второй половине дня усилится северный ветер.

В Иерусалиме – 18-28 градусов, в Тель-Авиве – 23-29, в Хайфе – 23-28, в Эйлате – 26-36, в Беэр-Шеве – 21-30, в Мицпе-Рамоне – 20-30, на побережье Мертвого моря – 26-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30, в Ариэле – 19-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-30, на Голанских высотах – 19-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 29 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг-пятницу – небольшое повышение температуры. В субботу температура немного понизится.