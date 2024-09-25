С начала операции "Стрелы севера" были атакованы более 2 тысяч целей по всему Ливану

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари на вечернем брифинге сообщил, что с начала операции "Стрелы севера" ВВС ЦАХАЛа атаковали более 2 тысяч целей, уничтожая объекты инфраструктуры "Хизбаллы", размещавшиеся в домах простых ливанцев.

"Мы доказали то, о чем говорили многие годы: "Хизбалла" использует гражданское население в Ливане и вокруг него для своей террористической деятельности", – заявил официальный представитель ЦАХАЛа.

Даниэль Хагари также продемонстрировал несколько фотографий частных домов, в которых размещались ракетные установки "Хизбаллы" или склады с оружием. Строения запечатлены до атаки ВВС ЦАХАЛа и после нее.