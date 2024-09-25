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Израиль

В окружении Нетаниягу отрицают ведение переговоров с "Хизбаллой" о временном прекращении огня

время публикации: 25 сентября 2024 г., 21:29 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 21:33
Биньямин Нетаниягу
Yonatan Sindel/Flash90

В окружении премьер-министра Биньямина Нетаниягу отрицают появившиеся в СМИ сообщения о том, что он "дал добро" на ведение переговоров с "Хизбаллой" о временном прекращении огня.

Источники в окружении премьер-министра утверждают, что "Хизбалла" должна быть отодвинута за реку Литани. И это является "красной линией" для Нетаниягу и Рона Дермера.

Ранее международные агентства и израильские СМИ сообщили, что администрация Байдена работает над новой дипломатической инициативой, предусматривающей прекращение огня на четыре недели, чтобы дать шанс переговорам о прекращении боевых действий в Газе и Ливане, и возвращении похищенных израильтян. По данным СМИ, план Белого дома будет обнародован уже сегодня, 25 сентября.

Ливанский телеканал LBCI, рассказывая о международных усилиях по достижению прекращения огня между Израилем и "Хизбаллой", оценивает переговоры, ведущиеся при участии представителя Вашингтона в Ливане Амоса Хофштейна, как "серьезные" и отмечает, что они находятся на продвинутой стадии. "Возможно результаты переговоров мы увидим уже утром", – сообщил телеканал.

Вечером в СБ ООН должно состояться экстренное заседание по Ливану, на проведении которого настаивала Франция.

Израиль
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