"Хеврат Хашмаль": "Хизбалла" пыталась попасть в стратегический объект

Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль) сообщила, что в ходе последних обстрелов израильской территории террористы "Хизбаллы" пытались поразить стратегический объект системы электроснабжения.

Согласно сообщению, благодаря установленной заранее защите объекту не был причинен ущерб, и он продолжает работать в штатном режиме.