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Израиль

"Хеврат Хашмаль": "Хизбалла" пыталась попасть в стратегический объект

время публикации: 25 сентября 2024 г., 09:29 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 09:33
"Хеврат Хашмаль": "Хизбалла" пыталась попасть в стратегический объект
Фото NEWSru.co.il

Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль) сообщила, что в ходе последних обстрелов израильской территории террористы "Хизбаллы" пытались поразить стратегический объект системы электроснабжения.

Согласно сообщению, благодаря установленной заранее защите объекту не был причинен ущерб, и он продолжает работать в штатном режиме.

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