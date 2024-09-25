"Хеврат Хашмаль": "Хизбалла" пыталась попасть в стратегический объект
время публикации: 25 сентября 2024 г., 09:29 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 09:33
Израильская электрическая компания ("Хеврат Хашмаль) сообщила, что в ходе последних обстрелов израильской территории террористы "Хизбаллы" пытались поразить стратегический объект системы электроснабжения.
Согласно сообщению, благодаря установленной заранее защите объекту не был причинен ущерб, и он продолжает работать в штатном режиме.