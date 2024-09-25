ЦАХАЛ опубликовал видео перехвата беспилотника в Эйлате
время публикации: 25 сентября 2024 г., 22:39 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 22:39
Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео перехвата одного из двух беспилотников, запущенных из Ирака в сторону Эйлата.
Беспилотник был сбит командой ракетного катера "Саар-5".
Второй беспилотник упал и взорвался в порту Эйлата. Два человека получили легкие ранения, необходимая медицинская помощь им была оказана на месте, они не нуждались в госпитализации.