ЦАХАЛ опубликовал видео перехвата беспилотника в Эйлате

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео перехвата одного из двух беспилотников, запущенных из Ирака в сторону Эйлата.

Беспилотник был сбит командой ракетного катера "Саар-5".

Второй беспилотник упал и взорвался в порту Эйлата. Два человека получили легкие ранения, необходимая медицинская помощь им была оказана на месте, они не нуждались в госпитализации.