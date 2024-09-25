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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео перехвата беспилотника в Эйлате

время публикации: 25 сентября 2024 г., 22:39 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 22:39
ЦАХАЛ опубликовал видео перехвата беспилотника в Эйлате
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео перехвата одного из двух беспилотников, запущенных из Ирака в сторону Эйлата.

Беспилотник был сбит командой ракетного катера "Саар-5".

Второй беспилотник упал и взорвался в порту Эйлата. Два человека получили легкие ранения, необходимая медицинская помощь им была оказана на месте, они не нуждались в госпитализации.

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