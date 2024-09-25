Воздушная тревога в Эйлате. "Кан-11": БПЛА взорвался в городской черте

В 20:19 сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе атаки БПЛА, прозвучал в Эйлате. Предположительно, речь идет о беспилотнике, запущенном из Йемена.

Телеканал "Кан-11" передал, что за несколько минут до сирены жители города видели попытку перехвата беспилотника над Красным морем, но она, по всей видимости, не увенчалась успехом. Беспилотник упал и взорвался в городской черте.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что от жителей Эйлата получены сообщения о падении обломков, по указанным координатам отправлены бригады МАДА.

Информация уточняется.