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Израиль

Воздушная тревога в Эйлате. "Кан-11": БПЛА взорвался в городской черте

время публикации: 25 сентября 2024 г., 20:20 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 20:30
Воздушная тревога в Эйлате в связи с угрозой атаки БПЛА
Noam Revkin Fenton/Flash90

В 20:19 сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе атаки БПЛА, прозвучал в Эйлате. Предположительно, речь идет о беспилотнике, запущенном из Йемена.

Телеканал "Кан-11" передал, что за несколько минут до сирены жители города видели попытку перехвата беспилотника над Красным морем, но она, по всей видимости, не увенчалась успехом. Беспилотник упал и взорвался в городской черте.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что от жителей Эйлата получены сообщения о падении обломков, по указанным координатам отправлены бригады МАДА.

Информация уточняется.

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