ЦАХАЛ: за сутки в Газе были ликвидированы более 40 террористов. Видео

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявляет, что за последние сутки в секторе Газы было ликвидировано более 40 террористов. Отмечается, что это были ракетчики, разведчики и другие боевики.

Сообщается, что в Байт-Лахии бойцы дивизии "Газа" обнаружили и уничтожили три пусковых установки, в которых было 27 направляющих для ракет, причем три из них были заряжены и готовы к запуску.

В центре сектора Газы силы 252-й дивизии действуют в районах Нусейрата, Ас-Сабры и Зайтуна, разрушая инфраструктуру террора.

На юге сектора Газы силы 162-й дивизии продолжают действовать в районе Рафиаха и Филадельфийского коридора. Ликвидированы боевики, пытавшиеся атаковать израильских военных из туннеля, вход в который находился в здании. Обнаружено большое количество оружия.

Примечательно, что минздрав Газы (структура ХАМАСа) сообщает о 28 убитых и 85 раненых в секторе Газы за последние сутки. Таким образом ЦАХАЛ заявляет о большем числе убитых, чем минздрав ХАМАСа – подобное происходит редко.