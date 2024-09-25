Нетаниягу созывает незапланированное заседание военно-политического кабинета

Министры, входящие в состав военно-политического кабинета, получили уведомление о внеплановом заседании, которое состоится 25 сентября. Заседание кабинета начнется в 20:00.

Как сообщает "Кешет", изначально Нетаниягу планировал совещание с ограниченным числом министров. Однако позднее министры получили сообщение, что состоится заседание кабинета. Это может означать, что на повестке дня находится вопрос, требующий голосования. Одним из таких вопросов, но не единственным, является начало наземной операции в Ливане.

14-й телеканал ИТВ сообщает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу проводит совещания с министрами Исраэлем Кацем, Роном Дермером, Мири Регев, Давидом Амсалемом и Итамаром Бен-Гвиром. Министр обороны Галант и министр финансов Смотрич в совещаниях участия не принимают.